Фанат «Зенита» выбежал на поле в матче с «Динамо»

Во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» на поле выбежал болельщик сине-бело-голубых.



Оказавшись на газоне, фанат петербургской команды устремился в сторону секторов с поклонниками соперников, показывая им неприличные жесты и провоцируя на ответную агрессию. Стюардам долгое время не удавалось поймать его, но в итоге им удалось это сделать.



Ранее между болельщиками на одной из трибун произошла потасовка, в результате которой несколько фанатов было удалено с сектора.



Матч «Динамо» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видеоролик доступен на «Чемпионате».