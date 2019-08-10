Фанат «Зенита» выбежал на поле в матче с «Динамо»
Во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» на поле выбежал болельщик сине-бело-голубых.
Оказавшись на газоне, фанат петербургской команды устремился в сторону секторов с поклонниками соперников, показывая им неприличные жесты и провоцируя на ответную агрессию. Стюардам долгое время не удавалось поймать его, но в итоге им удалось это сделать.
Ранее между болельщиками на одной из трибун произошла потасовка, в результате которой несколько фанатов было удалено с сектора.
Матч «Динамо» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видеоролик доступен на «Чемпионате».
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