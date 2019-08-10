Мамаев: возможно всё. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о возможном возвращении в сборную России.

«Возможно всё. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться», — приводит слова Мамаева «Спорт-экспресс».

Также 30-летний хавбек «быков» сообщил, что намерен сделать новую татуировку. «Новую татуировку в колонии делать не буду. А потом сделаю. Потом увидите какую», — сказал Мамаев.

Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.