Мамаев: возможно всё. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о возможном возвращении в сборную России.
«Возможно всё. И в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться», — приводит слова Мамаева «Спорт-экспресс».
Также 30-летний хавбек «быков» сообщил, что намерен сделать новую татуировку. «Новую татуировку в колонии делать не буду. А потом сделаю. Потом увидите какую», — сказал Мамаев.
Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.
«Спаси и сохрани» Мамаева, Кокорин с грамотой и быт игроков в тюрьме. Фото матча
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