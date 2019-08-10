«Зенит» победил «Динамо» в выездном матче Российской Премьер-Лиги

Прозвучал финальный свисток в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.



Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.



«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – 11-е.