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Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»

Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
Футбол / Прочие турниры 0

Подошёл к концу заключительный матч Международного кубка чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» противостоял туринскому «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

«Матрасники» вышли вперёд на 24-й минуте благодаря точному удару нападающего Жоау Фелиша, приобретённого у «Бенфики» за рекордные для клуба € 126 млн в летнее трансферное окно. Спустя 5 минут хавбек бьянконери Сами Хедира восстановил равенство в счёте. Победу мадридцам принёс ещё один гол Фелиша, забитый на 33-й минуте. До конца матча итальянской команде не удалось уйти от поражения.

С результатами других встреч Международного кубка чемпионов можно на «Чемпионате».

Международный кубок чемпионов
10 августа 2019, суббота. 19:05 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 – Лемар – 24, 1:1 – Хедира – 29, 2:1 – Фелиш – 33
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