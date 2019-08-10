Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
Подошёл к концу заключительный матч Международного кубка чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» противостоял туринскому «Ювентусу». Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
«Матрасники» вышли вперёд на 24-й минуте благодаря точному удару нападающего Жоау Фелиша, приобретённого у «Бенфики» за рекордные для клуба € 126 млн в летнее трансферное окно. Спустя 5 минут хавбек бьянконери Сами Хедира восстановил равенство в счёте. Победу мадридцам принёс ещё один гол Фелиша, забитый на 33-й минуте. До конца матча итальянской команде не удалось уйти от поражения.
С результатами других встреч Международного кубка чемпионов можно на «Чемпионате».
- 10 августа 2019
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