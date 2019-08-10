«Интер» отдаст Колидио в аренду «Сент-Трюйдену»

Нападающий «Интера» Факундо Колидио будет арендован на этот сезон «Сент-Трюйденом», сообщает TyC Sports.
19-летний аргентинец мог перейти в «Лидс Юнайтед» или «Ньюкасл Юнайтед», но не смог договориться о деталях контракта. По неподтвержденным данным, он также вёл переговоры с «Лечче» и «Фрозиноне».
Аренда Колидио в «Сент-Трюйден» будет рассчитана на один сезон. Продавать футболиста руководство «Интера» не собирается, поскольку считает, что талантливый игрок, ранее выступавший за «Боку Хуниорс», им пригодится.
Напомним, «Интер» выкупил молодого аргентинца у «Боки Хуниорс» за € 9,5 млн в 2018 году. На международной арене Факундо дебютировал в 2017 году в сборной Аргентины U17, приняв участие в четырёх матчах, в которых забил два мяча. В 2018 году Колидио выступал в составе сборной U20, приняв участие в девяти матчах, в которых забил три мяча.
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