«Тоттенхэм» добыл волевую победу в матче 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Итоговый счёт матча — 3:1.

Первый мяч во встрече был забит на 9-й минуте. С передачи Тайрона Мингса отличился полузащитник гостей Джон Макгинн. Хозяева сравняли счёт на 73-й минуте. Дебютным голом за «шпор» отметился французский хавбек Тангай Н'Домбеле Альваро. Голевую передачу ему отдал Лукас Моура. На 86-й минуте второй гол в ворота гостей забил Гарри Кейн. Он же на 90-й минуте оформил дубль.

В следующем туре «Астон Вилла» на своём поле будет принимать «Борнмут». Матч состоится 17 августа. «Тоттенхэм» во 2-м туре отправится в гости к «Манчестер Сити». Матч пройдёт в тот же день — 17 августа.