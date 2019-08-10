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«Тоттенхэм» добыл волевую победу в матче 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» добыл волевую победу в матче 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Итоговый счёт матча — 3:1.

Первый мяч во встрече был забит на 9-й минуте. С передачи Тайрона Мингса отличился полузащитник гостей Джон Макгинн. Хозяева сравняли счёт на 73-й минуте. Дебютным голом за «шпор» отметился французский хавбек Тангай Н'Домбеле Альваро. Голевую передачу ему отдал Лукас Моура. На 86-й минуте второй гол в ворота гостей забил Гарри Кейн. Он же на 90-й минуте оформил дубль.

В следующем туре «Астон Вилла» на своём поле будет принимать «Борнмут». Матч состоится 17 августа. «Тоттенхэм» во 2-м туре отправится в гости к «Манчестер Сити». Матч пройдёт в тот же день — 17 августа.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 – Макгинн – 9, 1:1 – Н'Домбеле Альваро – 73, 2:1 – Кейн – 86, 3:1 – Кейн – 90
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Макгинн открывает счёт
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