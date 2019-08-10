«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Н'Домбеле забивает дебютный гол ударом издали
«Тоттенхэм Хотспур» сравнял счёт (1:1) в матче с «Астон Виллой» в 1-м туре английской Премьер-лиги, дальним ударом отличился Н'Домбеле.
Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.
Ранее в матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0. Матч «Уотфорда» с «Брайтон энд Хоув Альбион» завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Манчестер Сити» на выезде разгромил лондонский «Вест Хэм» — 5:0. Хет-трик оформил Рахим Стерлинг.
1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
- 10 августа 2019
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