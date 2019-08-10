Семак: Малком должен доказывать своё место в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл краткий итог победы (2:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Тяжёлая игра, хорошо, что мы смогли забить, но в первом тайме много ошибались. Много мячей теряли на ровном месте, но в целом создали больше моментов. Малком? Он должен доказывать своё место в составе, хотим, чтобы игроки стремились к лучшим кондициям. Азмун? Он много работает на команду», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 5 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 13 очков. «Динамо» с 5 очками — на 11-м месте. В следующем туре «Зенит» будет принимать «Ахмат». Игра состоится 17 августа. На следующий день «Динамо» дома встретится с «Локомотивом».