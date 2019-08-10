Видео: очередная стычка между болельщиками на матче «Динамо» — «Зенит»

Некоторые зрители матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (0:2), который состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стали участниками конфликтов.
В середине второго тайма на одном из секторов центральной трибуны между болельщиками произошла стычка, ставшая уже второй в этой встрече. В конфликт пришлось вмешаться стюардам, которые вывели с трибуны одного из участников потасовки.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в ходе первой стычки фанатов, которая произошла в середине первого тайма, сотрудники полиции и стюарды увели с трибуны несколько человек. Ещё один фанат попытался скрыться, но был задержан в подтрибунном помещении.
«Зенит», набрав 13 очков, лидирует в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – 11-е.
- 10 августа 2019
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