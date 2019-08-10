«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Кейн оформил дубль в первом туре АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и закончилась со счётом — 3:1. Дублем у хозяев отметимся Гарри Кейн.

Первый мяч был забит на 9-й минуте. С передачи Тайрона Мингса отличился полузащитник гостей Джон Макгинн. Хозяева сравняли счёт на 73-й минуте. Дебютным голом за «шпор» отметился французский хавбек Тангай Н'Домбеле Альваро. Голевую передачу ему отдал Лукас Моура. На 86-й минуте второй гол в ворота гостей забил Гарри Кейн. Он же на 90-й минуте оформил дубль.

Ранее в матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 0:0. Матч «Уотфорда» с «Брайтон энд Хоув Альбион» завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Манчестер Сити» на выезде разгромил лондонский «Вест Хэм» — 5:0. Хет-трик оформил Рахим Стерлинг.



1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».