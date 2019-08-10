Лещук: доволен дебютом в РПЛ, а «Зенит» ничего особого не противопоставил

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в матче с «Зенитом» (0:2).
«Конечно, очень хотелось выиграть или как минимум сыграть на ноль. Очень доволен, что дебютировал в РПЛ, считаю, это только начало и отправная точка. Всегда думал, что, если выйду в ходе игры, волнение будет большое, но все произошло так быстро, что поволноваться даже не успел. Только разминаться пошёл — и тут же надо выходить на поле.
Тяжело судить, что не получилось и были ли ошибки детскими, я ведь смотрел с уровня поля, это сверху лучше видно, какие там ошибки. К «Зениту» мы готовились, ничего особенного они не противопоставили, где-то мы сыграли неправильно. Но мы всё разберём", — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 10 августа 2019
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