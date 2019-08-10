Хохлов: беззубость «Динамо» в атаке? В «Зените» футболисты серьёзного уровня

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о поражении команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«Завтра у Шунина обследование, и тогда будет понятно, насколько серьёзна травма. Беззубость игроков «Динамо» в атаке? В «Зените» играют футболисты серьёзного уровня, которые готовились к нашей игре.



Что касается возможного привлечения Тюкавина, за молодёжной командой следим. Он хорошо выглядит в ней, но это не значит, что получится так же в основе. Привлекать нужно во время межсезонных сборов. Нам нужно укомлектовать команду и закрыть проблемные позиции. Нужно выстраивать игру сейчас и завершать, когда комплектование будет закончено», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард «Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.