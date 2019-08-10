Докампо: «Рубин» пропустил от «Краснодара» довольно глупый гол
Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился мыслями о выступлении команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«Мы пытались играть первым номером, потому что это наш стиль. Пропустили довольно глупый мяч. Думали, что после удаления команда соперника отдаст инициативу во втором тайме. Пытались оказывать давление на «Краснодар», создали в конце несколько моментов, но нам, к сожалению, не удалось забить. У нас было много ошибок, которые не позволили нам реализовать свои моменты», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место. «Рубин» с 7 очками занимает 8-е место.
Матвеев: победа над «Рубином» очень важна для «Краснодара»
- 10 августа 2019
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