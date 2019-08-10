Куадрадо рассказал, как «Ювентус» меняется с приходом Сарри

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо выразил мнение, что он и его одноклубники теперь больше играют в пас, слушаясь наставлений своего тренера Маурицио Сарри. Но, несмотря на высокий уровень игры, итальянский клуб сегодня уступил «Атлетико» в товарищеском матче.



У бьянконери было 27 ударов в сторону ворот, хотя только шесть пришлись в створ. Футболисты «Ювентуса» доминировали во владении мячом, однако проиграли со счётом 1:2.



«Я доволен тем, как мы провели сегодняшнюю игру, это было очень интенсивно. Мы много работали перед этим матчем, и могу сказать, что наша команда становится с каждым матчем всё лучше. У каждого тренера свой стиль игры. У Сарри он сильно отличается от того, который был при Массимилиано Аллегри. Мы теперь должны больше работать в пас, быстрее передавая мяч», — приводит слова Куадрадо Sportitalia.

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