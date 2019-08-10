«Ахмат» объяснил отсутствие Абзаева в заявке на матч с «молодёжкой» «Спартака»

В «Ахмате» прокомментировали участие в матче 5-го тура молодёжного первенства России со «Спартаком» незаявленного игрока — полузащитника Турпала Абзаева.

«Произошла техническая ошибка, Абзаева забыли внести в протокол. Это ошибка – человеческий фактор. Что будет дальше, решит КДК», – заявили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:1. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Согласно регламенту, грозненской команде может быть засчитано техническое поражение.

В турнирной таблице молодёжного первенства России «Ахмат» занимает 6-е место, имея в активе 9 очков. «Спартак» идёт 13-м, набрав 4 очка в 5 матчах.