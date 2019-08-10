Сутормин: в Малкоме ощущается барселонская школа

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о победе в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0), а также оценил навыки партнёра по команде — Малкома.
«Было много необоснованных потерь, во втором тайме стали действовать лучше. «Динамо» имело моменты, и мы могли раньше счёт увеличить. Хорошо, что забили второй мяч. Надо было пораньше его забить и не доводить до такой концовки. Важная победа, двигаемся дальше.
Уже привык к средней линии с этим игроками. Надо играть активнее впереди, больше брать игру на себя. Нужно быстрее забить мяч, и будет уверенность. Буду стараться поскорее отметиться результативными действиями.
Делить лидерство на поле не сложнее. Все в «Зените» игроки высокого класса. Играть с ними — одно удовольствие. Малкома приняли хорошо, это игрок высокого класса. Побольше бы таких спортсменов в нашей Премьер-Лиге. От этого чемпионат будет расти. Ощутил ли, что с появлением Малкома конкуренция на позиции усилилась? Всё дело в тренировочном процессе. Конкуренция никому не мешала, игроки от этого будут расти. Уже доводилось играть против Малкома, техничный футболист. Не зря он в «Барселоне» играл, туда зря не берут. Барселонская школа ощущается, играет в пас», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 10 августа 2019
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