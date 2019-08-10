Линекер: восхищаюсь игрой Роналду, а Месси дарит мне радость. В этом разница

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сделал выбор между Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Выбираю Месси. Мне нравятся оба. Но если написать в „Твиттере“: „Это невероятно великолепный гол чудесного Криштиану Роналду“, — к обсуждению этих слов подключатся фанаты Месси. Если сказать что-то блестящее о Месси, что я и делаю постоянно, то же самое будут делать фанаты Роналду.
Можно любить обоих, восхищаться обоими, что я и делаю, но они очень разные. Роналду — атлет. Он выдавливает максимум из своей игры. Он лучший в игре головой и лучший бомбардир из всех, кого я когда-либо видел.
Но Месси тоже хорош как бомбардир, и он тоже лучший распасовщик, и лучший дриблёр из всех, кого я когда-либо видел. Когда смотрю за Роналду, восхищаюсь им. Когда смотрю за Месси, он дарит мне радость. В этом для меня разница", — цитирует Линекера Sport Bible.
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