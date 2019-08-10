«Наполи» — «Барселона»: составы команд на товарищеский матч
Тренерские штабы «Наполи» и «Барселоны» определились с составами команд на товарищеский матч.
«Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Кирикеш, Гулам, Аллан, Элмас, Верди, Руис, Мертенс, Милик.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Аленья, Серхи Роберто, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Суарес.
Матч «Наполи» — «Барселона» состоится в Энн-Арбор (США) на стадионе «Мичиган». Это будет второй матч между командами за последние три дня. В первой встрече, которая состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, победу праздновала каталонская команда. Тогда в составе сине-гранатовых забитыми мячами отметились Серхио Бускетс и Иван Ракитич. Ещё один мяч во встрече забил защитник «Барсы» Самуэль Юмтити, поразивший ворота своей команды.
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