Голы Дзюбы и Оздоева и невероятный промах Азмуна. Обзор матча «Динамо» — «Зенит»

«Зенит» победил «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.
Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. На 70-й минуте петербургская команда могла закрепить преимущество, но форвард Сердар Азмун не попал по пустым воротам. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.
«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – 11-е.
Обзор доступен на канале РПЛ в RuTube.
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