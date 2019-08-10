Намли: создалось впечатление, что судья был явно против «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли остался недоволен работой судьи в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) и своим удалением.

«Что касается эпизода в конце первого тайма, мяч был в воздухе, я пошёл на него ногой и только потом уже увидел, что соперник пошёл на него головой. Попытался убрать ногу, я вообще всегда играю чисто, я не тот, кто часто и грубо нарушает правила. Не знаю, за что там вторая жёлтая карточка. Если честно, не до конца понимаю, за что первая карточка. Я делал подкат, но сыграл в мяч. После матча создалось впечатление, что судья был явно против нас. Он показал мне две жёлтые карточки, добавил 7 минут в конце. А зачем? Теперь я должен принять это как урок и что-то вынести для себя.

Какая по счёту красная карточка в карьере? Вторая. Вообще, очень рад, что нам удалось победить. Мы собрались и продемонстрировали командный дух, мы выстояли и, несмотря ни на что, добились победы.

Конечно, смотрел второй тайм. Я был зол уже в момент удаления, потому что знал, как тяжело придётся моей команде во втором тайме. Тем не менее команда справилась и показала хороший футбол, даже вдесятером они создавали голевые моменты. Рад, что победили, и очень горжусь своей командой.

Не соглашусь, что у меня в команде лучший дриблинг. В «Краснодаре» достаточно людей с хорошим дриблингом, поэтому не могу назвать себя лучшим. Даже не могу выделить какого-то одного игрока. У нас много действительно классных ребят, которые показывают отличный дриблинг, сегодня вечером вы могли убедиться в этом. Могу сказать, мне нравятся все эти финты. Рад, что нахожусь в такой команде, где такие вещи приветствуются и практикуются. Команда играет в футбол, который мне импонирует", — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.