Дубль Писарро помог «Вердеру» разгромить «Атлас» в Кубке Германии со счётом 6:1

В 1-м раунде Кубка Германии «Атлас» принимал «Вердер». Матч прошёл на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершился со счётом 1:6.



Гости вышли вперёд уже на 10-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Юя Осако и до перерыва успели отличиться ещё трижды усилиями защитника Никласа Мойсандера и полузащитников Милота Рашицы и Дави Классена. Хозяева же ответили голом хавбека Тома Шмидта на 30-й минуте, когда счёт был 0:2. Во втором тайме «Вердер» закрепил свой успех – дубль на свой счёт записал 40-летний перуанский форвард Клаудио Писарро, для которого этот сезон станет последним в профессиональной карьере.



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