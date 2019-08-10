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Дубль Писарро помог «Вердеру» разгромить «Атлас» в Кубке Германии со счётом 6:1

Дубль Писарро помог «Вердеру» разгромить «Атлас» в Кубке Германии со счётом 6:1
Футбол / Германия 0

В 1-м раунде Кубка Германии «Атлас» принимал «Вердер». Матч прошёл на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершился со счётом 1:6.

Гости вышли вперёд уже на 10-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Юя Осако и до перерыва успели отличиться ещё трижды усилиями защитника Никласа Мойсандера и полузащитников Милота Рашицы и Дави Классена. Хозяева же ответили голом хавбека Тома Шмидта на 30-й минуте, когда счёт был 0:2. Во втором тайме «Вердер» закрепил свой успех – дубль на свой счёт записал 40-летний перуанский форвард Клаудио Писарро, для которого этот сезон станет последним в профессиональной карьере.

С турнирной сеткой Кубка Германии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.

Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 21:45 МСК
Атлас Д
Дельменхорст
1 : 6
Вердер
Бремен
0:1 – Осако – 10, 0:2 – Мойсандер – 19, 1:2 – Schmidt – 30, 1:3 – Рашица – 37, 1:4 – Классен – 40, 1:5 – Писарро – 68, 1:6 – Писарро – 74
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