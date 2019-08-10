Дубль Писарро помог «Вердеру» разгромить «Атлас» в Кубке Германии со счётом 6:1
В 1-м раунде Кубка Германии «Атлас» принимал «Вердер». Матч прошёл на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершился со счётом 1:6.
Гости вышли вперёд уже на 10-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Юя Осако и до перерыва успели отличиться ещё трижды усилиями защитника Никласа Мойсандера и полузащитников Милота Рашицы и Дави Классена. Хозяева же ответили голом хавбека Тома Шмидта на 30-й минуте, когда счёт был 0:2. Во втором тайме «Вердер» закрепил свой успех – дубль на свой счёт записал 40-летний перуанский форвард Клаудио Писарро, для которого этот сезон станет последним в профессиональной карьере.
С турнирной сеткой Кубка Германии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.
- 11 августа 2019
-
00:04
-
00:03
- 10 августа 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:09
-
23:05
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:27
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:02
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:06
-
20:58
Партнерский контент