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«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в гостевом матче Эредивизии

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в гостевом матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл «Виллем II» в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

Гости вышли вперёд в начале второго тайма – на 55-й минуте точным ударом отметился нападающий Джей-Рой Грот. На 70-й минуте «Витесс» удвоил своё преимущество усилиями форварда Тима Матавжа. До конца встречи «Виллему» так и не удалось уйти от поражения.

«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая находящимся выше командам лишь по дополнительным показателям. «Виллем II» (3) располагается на восьмой строчке.

Напомним, в стартовом матче этого сезона коллектив Слуцкого сыграл вничью с действующим триумафатором турнира «Аяксом» (2:2).

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 2-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:45 МСК
Виллем II
Тилбург
0 : 2
Витесс
Арнем
0:1 – Грот – 55, 0:2 – Матавж – 70
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