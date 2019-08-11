«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в гостевом матче Эредивизии
Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл «Виллем II» в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.
Гости вышли вперёд в начале второго тайма – на 55-й минуте точным ударом отметился нападающий Джей-Рой Грот. На 70-й минуте «Витесс» удвоил своё преимущество усилиями форварда Тима Матавжа. До конца встречи «Виллему» так и не удалось уйти от поражения.
«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая находящимся выше командам лишь по дополнительным показателям. «Виллем II» (3) располагается на восьмой строчке.
Напомним, в стартовом матче этого сезона коллектив Слуцкого сыграл вничью с действующим триумафатором турнира «Аяксом» (2:2).
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