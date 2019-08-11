ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Боласье, но форвард отказался от перехода

Форвард «Эвертона» Янник Боласье отказался от перехода в московский ЦСКА, утверждает Goal.com.
Согласно информации источника, «армейцы» были готовы взять 30-летнего нападающего в аренду с правом последующего выкупа его контракта за € 5,4 млн. «Эвертон» это предложение принял, однако сам футболист отказался переезжать в Россию.
С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за такие команды, как «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.
Боласье является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.
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