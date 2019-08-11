Малком попал в арбитра мячом с 40 метров, Турбин оценил

«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги — 2:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Во второй половине игры произошел забавный эпизод — бразильский полузащитник петербургской команды Малком во время паузы в матче, пытаясь отправить мяч к месту, где он должен был разыгран, с 40 метров попал мячом в арбитра Евгения Турбина.



Рефери в ответ показал бразильскому хавбеку большой палец.

«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – 11-е.

В следующем туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с «Ахматом», а «Динамо» дома с «Локомотивом».