Малком попал в арбитра мячом с 40 метров, Турбин оценил
«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги — 2:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Во второй половине игры произошел забавный эпизод — бразильский полузащитник петербургской команды Малком во время паузы в матче, пытаясь отправить мяч к месту, где он должен был разыгран, с 40 метров попал мячом в арбитра Евгения Турбина.
Рефери в ответ показал бразильскому хавбеку большой палец.
«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у «армейцев» есть матч в запасе. «Динамо» (5) – 11-е.
В следующем туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с «Ахматом», а «Динамо» дома с «Локомотивом».
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