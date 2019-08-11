Сарри — о будущем Дибалы: нам нужно расстаться с шестью игроками

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о ситуации вокруг Пауло Дибалы и его возможного трансфера.
«При мне Дибала провёл всего две тренировки, так что пока рано давать какие-то оценки. Пока он не в своей лучшей форме, это влияет на то, что он может предложить на своей позиции ложной девятки. У него есть необходимые для этой роли качества, но нужно подумать, как именно при таком решении мы будем заполнять штрафную.
Я могу говорить о Дибале сколько угодно, но у рынка свои правила и от моего мнения ничего не зависит. Нам нужно расстаться с шестью игроками. Я бы хотел удержать их, но у нас всего один свой воспитанник, так что нашу заявку в Лигу чемпионов составят всего 22 игрока и три вратаря. Из-за этого нам нужно принимать решения, которые не хочется. Концовка трансферного окна для нас будет тяжёлой, есть риск, что мы отпустим игроков очень высокого уровня», — приводит слова Сарри Football Italia.
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