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Манолас напомнил Суаресу о поражении от «Ромы» в Лиге чемпионов

Манолас напомнил Суаресу о поражении от «Ромы» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Во время товарищеского матча между «Барселоной» и «Наполи» уругвайский нападающий Луис Суарес и защитник неаполитанского клуба Костас Манолас вступили в словесную перепалку. В ходе стычки Манолас показал Суаресу три пальца, напомнив о поражении «Барселоны» от «Ромы» со счётом 0:3 в сезоне-2017/18.

Напомним, тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче со счётом 4:1, но уступила на выезде со счётом 0:3 и покинула турнир. Манолас тогда выступал в составе римского клуба.

Встреча неаполитанцев с каталонцами завершилась со счётом 0:4. Луис Суарес оформил дубль в матче, ещё по голу на свой счёт записали Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

посмотреть фото можно в «твиттере» El Chiringuito TV.

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