Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара

Каталонский журналист Жерар Ромеро рассказал о том, как продвигаются переговоры о трансфере нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону». По информации источника, в настоящее время «Барселона» делает всё, чтобы закончить сделку в течение недели. Руководство клуба дало добро на этот трансфер.



Ранее стало известно, что помимо «Барселоны» на Неймара претендуют их непримиримые соперники — мадридский «Реал», однако в настоящий момент «Барселона» опережает их в этой гонке.



«ПСЖ» и «Барселона» обсуждают вариант обмена Неймара на вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду, а так же нападающего Усмана Дембеле и защитника Жан-Клера Тодибо. «Барселона» же, в свою очередь, предпочитает вариант именно с арендой футболиста с возможностью выкупа.

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