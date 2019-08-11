Месси может пропустить начало сезона в Испании из-за травмы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий команды Лионель Месси может пропустить начало сезона в чемпионате Испании.



«Он восстанавливается, я не знаю, будет ли он готов к началу чемпионата. Всё выглядит сложно», — приводит слова Эрнесто Вальверде Goal.



Напомним, Месси получил травму на тренировке перед поездкой команды в США. Медицинский штаб сине-гранатовых диагностировал 32-летнему футболисту травму икроножной мышцы.



Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение об отстранении Месси от международных матчей на три месяца. Таким образом, до начала ноября Лионель не сможет выступать за сборную Аргентины ни в товарищеских, ни в официальных встречах. Он пропустит товарищеские матчи с Чили, Мексикой и Германией, а также стартовую игру отборочного цикла к чемпионату мира—2022.

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