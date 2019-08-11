Кейн: мне повезло забить два гола

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» в матче первого тура АПЛ. По словам Кейна, ему повезло, что он смог оформить дубль в этом матче.



«Нам пришлось увеличить темп игры во второй половине матча. Мы неплохо прессинговали. Когда Н'Домбеле забил первый мяч, мы не планировали останавливаться на достигнутом. Мне повезло забить два гола. Это только первая игра, приятно побеждать на домашнем поле» — приводит слова Гарри Кейна BBC.



Напомним, «Тоттенхэм Хотспур» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги одержал волевую победу в матче с «Астон Виллой» со счётом 3:1.



1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».