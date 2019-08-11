Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что подумывал о приобретении полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
«У меня была такая мысль в голове. И она держится во мне. Но по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим», — сказал Ротенберг в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Мхитарян выступает за «Арсенал» с начала 2018 года. Ранее 30-летний армянский футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии», донецких «Шахтёра» и «Металлурга», а также ереванского «Пюника».
В минувшем сезоне Генрих забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 11 августа 2019
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:26
-
10:03
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:27
-
09:17
-
09:14
-
09:00
-
08:54
-
08:26
-
08:01
-
07:38
-
07:23
-
06:54
-
06:30
-
06:02
-
05:49
-
05:29
-
04:34
-
02:19
-
02:07
-
01:55
-
01:42
-
01:19
-
01:11
-
01:01
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:26