«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы

Интерес «Баварии» к полузащитнику «Манчестер сити» Лерою Зане угас после травмы хавбека, сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что Зане близок к переходу в мюнхенский клуб за рекордные € 110 млн. Однако игрок получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1). Позже у 23-летнего Зане диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, что повлияло на интерес «Баварии». Ожидается, что немецкий полузащитник перенесёт операцию и пропустит шесть-семь месяцев, которые уйдут на восстановление.
Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 11 августа 2019
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:26
-
10:03
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:27
-
09:17
-
09:14
-
09:00
-
08:54
-
08:26
-
08:01
-
07:38
-
07:23
-
06:54
-
06:30
-
06:02
-
05:49
-
05:29
-
04:34
-
02:19
-
02:07
-
01:55
-
01:42
-
01:19
-
01:11
-
01:01
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:26