«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы

Интерес «Баварии» к полузащитнику «Манчестер сити» Лерою Зане угас после травмы хавбека, сообщает Mirror.



Ранее сообщалось, что Зане близок к переходу в мюнхенский клуб за рекордные € 110 млн. Однако игрок получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1). Позже у 23-летнего Зане диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, что повлияло на интерес «Баварии». Ожидается, что немецкий полузащитник перенесёт операцию и пропустит шесть-семь месяцев, которые уйдут на восстановление.



Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте