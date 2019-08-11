Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы

«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы
Футбол / Англия 0

Интерес «Баварии» к полузащитнику «Манчестер сити» Лерою Зане угас после травмы хавбека, сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что Зане близок к переходу в мюнхенский клуб за рекордные € 110 млн. Однако игрок получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1). Позже у 23-летнего Зане диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, что повлияло на интерес «Баварии». Ожидается, что немецкий полузащитник перенесёт операцию и пропустит шесть-семь месяцев, которые уйдут на восстановление.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент