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Полиция арестовала двоих у дома Озила после вооружённого нападения на футболиста

Полиция арестовала двоих у дома Озила после вооружённого нападения на футболиста
Футбол / Англия 0

Полиция Лондона 8 августа арестовала двух человек, у которых случился конфликт с охранниками дома полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает The Telegraph.

27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Озил нанял охранников после того, как в конце июля на него и защитника «канониров» Зеада Колашинаца напала банда на скутерах, вооружённая ножами.

Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности. Встреча состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» сегодня, 11 августа, начало — в 16:00 мск.

На Озила и Колашинаца нападали несколько раз за последние дни
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