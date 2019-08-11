Полиция арестовала двоих у дома Озила после вооружённого нападения на футболиста
Полиция Лондона 8 августа арестовала двух человек, у которых случился конфликт с охранниками дома полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает The Telegraph.
27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.
Озил нанял охранников после того, как в конце июля на него и защитника «канониров» Зеада Колашинаца напала банда на скутерах, вооружённая ножами.
Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности. Встреча состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» сегодня, 11 августа, начало — в 16:00 мск.
На Озила и Колашинаца нападали несколько раз за последние дни
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