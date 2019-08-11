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Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
Футбол / Германия 0

Нападающий бременского «Вердера» Клаудио Писарро установил рекорд Кубка Германии. Перуанский форвард оформил дубль в матче 1-го раунда Кубка Германии с «Атласом» (6:1), который состоялся в субботу, 10 августа.

Писарро сумел добиться данного результата в возрасте 40 лет 10 месяцев и 7 дней. Таким образом, перуанский футболист стал самым возрастным автором дубля в истории Кубка Германии. В более пожилом возрасте удавалось забить в Кубке Германии только 44-летнему Карлу Ламбертену, который отличился один раз в составе «Фрехена» в 1980 году.

Ранее Писарро объявил, что нынешний сезон стнет для него последним в профессиональной карьере. Писарро выступал в составе «Челси», «Кёльна», «Баварии», а также в других командах.

Дубль Писарро помог «Вердеру» разгромить «Атлас» в Кубке Германии со счётом 6:1
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