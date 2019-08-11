«Арсенал» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 14:00

Сегодня, 11 августа, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Уфа». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Игорь Панин (Дмитров).



Тульский «Арсенал» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах. В минувшем туре «Арсенал» обыграл «Тамбов» (1:0), а «Уфа» сыграла вничью с «Сочи» (0:0).