«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
Руководство каталонский «Барселоны» продолжает вести переговоры о приобретении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. На этом этапе сине-гранатовые готовы отдать за 27-летнего бразильца только футболистов команды, без какой-либо денежной компенсации, сообщает Marca.
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом. При этом сине-гранатовые не беспокоятся, что их бывшего игрока может перехватить мадридский «Реал».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» хочет получить за Неймара от «Барселоны» вингера Филиппе Коутиньо, защитника Нелсона Семеду и € 50 млн.
«Тюмень» сделала предложение Неймару, но отказалась от него в пользу Газданова
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