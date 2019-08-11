«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

Руководство каталонский «Барселоны» продолжает вести переговоры о приобретении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. На этом этапе сине-гранатовые готовы отдать за 27-летнего бразильца только футболистов команды, без какой-либо денежной компенсации, сообщает Marca.

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.

В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом. При этом сине-гранатовые не беспокоятся, что их бывшего игрока может перехватить мадридский «Реал».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» хочет получить за Неймара от «Барселоны» вингера Филиппе Коутиньо, защитника Нелсона Семеду и € 50 млн.