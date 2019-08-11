Анри, Мойес и Анчелотти — в списке кандидатов на пост наставника клуба Бекхэма

Стали известны кандидаты на пост главного тренера клуба «Интер Майами», сообщает Daily Mail. В этот список вошли Дэвид Мойес, Тьерри Анри и Карло Анчелотти.
Мойес возглавлял такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Реал Сосьедад». Сейчас специалист пребывает без работы. Последним клубом Мойеса был «Вест Хэм Юнайтед», который он покинул в 2018 году. Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году, выступая за клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» в MLS. На посту главного тренера «Монако» проработал три месяца — с октября 2018 по январь 2019 года. Анчелотти на данный момент возглавляет «Наполи». Ранее один из совладельцев «Интер Майами», Дэвид Бекхэм, играл под руководством Анчелотти в «Милане» и «ПСЖ».
«Интер Майами» со следующего сезона будет выступать в MLS. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, а в 2020-м «Интер» планирует играть на временном стадионе.
- 11 августа 2019
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