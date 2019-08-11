Директор «Ньюкасла»: Бенитес уехал в Китай за деньгами

Управляющий директор «Ньюкасл Юнайтед» Ли Чарнли считает, что клуб сделал всё возможное, чтобы удержать главного тренера Рафаэля Бенитеса. Этим летом у испанского специалиста закончился контракт, после чего он заключил соглашение с китайским клубом «Далянь Ифан».
«Твёрдо верим, что вышли за пределы того, что можно было разумно предложить, чтобы удержать Бенитеса. Давайте говорить откровенно: он уехал в Китай за деньгами. Предложение, которое он получил, было слишком заманчивым. Мы не могли этому противостоять», — приводит слова Чарнли пресс-служба «Ньюкасла».
По информации СМИ, зарплата Бенитеса в «Далянь Ифан» составляет € 13,4 млн в год.
После ухода Рафаэля «Ньюкасл» возглавил Стив Брюс.
Сегодня, 11 августа, «сороки» проведут домашний матч 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», начало — в 16:00 мск.
- 11 августа 2019
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