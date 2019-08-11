Гризманн: надеюсь, что забил первый из многих голов за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от первого гола за каталонский клуб. Напомним, французский форвард отличился в товарищеском матче с «Наполи» (4:0).
«Я очень рад, что забил первый гол за „Барселону“. Надеюсь, это первый из многих забитых мячей в будущем. Благодарю всех за поддержку. Я очень хотел помочь команде и надеюсь помогать ей и дальше. Я стараюсь привыкать к новым требованиям и обстановке», — приводит слова Гризманна TV3.
Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения — € 800 млн.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции в 71 матче забил 29 мячей.
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