Конте: приобретение Лукаку — превосходный трансфер для «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о новичке команды Ромелу Лукаку. В начале августа итальянский клуб приобрёл 26-летнего форварда у «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн.

«Ромелу нужно усердно работать. Это касается как физического аспекта, так и тактического. Ему нужно привыкнуть к игре «Интера». Это, безусловно, превосходный трансфер. Мы очень рады. Он проявит большое желание подготовиться к началу нового сезона», — сказал Конте в интервью клубному каналу.

Лукаку выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2019 год. Ранее бельгиец защищал цвета ливерпульского «Эвертона», лондонского «Челси», «Вест Бромвич Альбион» и «Андерлехта».

В минувшем сезоне Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах во всех турнирах на клубном уровне.