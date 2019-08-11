«Вердер» арендовал Топрака у дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Омер Топрак перешёл в «Вердер» на правах аренды, сообщается на официальном сайте бременского клуба. Арендное соглашение 30-летнего турецкого футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.

Фото доступно на странице «Вердера» в «Твиттере».



Топрак выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 9 матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Топрак выступал в составе таких клубов, как «Фрайбург» и «Байер 04». Также Топрак играет за национальную команду Турции с 2011 по 2017 год.



В минувшем сезоне «Вердер» занял 8-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Чемпионом страны стала «Бавария».