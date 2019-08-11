Ротенберг: бюджет «Сочи» больше миллиарда рублей, но не два и не три

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не стал называть точную сумму бюджета клуба, но сказал, что она составляет больше одного миллиарда рублей.

«Мы подрабатываем бюджет под конкретную команду. Учитывая, что она всё ещё формируется, точно цифру я назвать не могу. Она больше миллиарда рублей. Но не два и не три», — сказал Ротенберг в эфире программы «Инсайдеры».

«Сочи» был основан в июне 2018 года. В дебютном сезоне команда сумела пробиться в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

В нынешней кампании «Сочи» провёл четыре встречи в чемпионате России. Подопечные Александра Точилина потерпели три поражения подряд на старте сезона, после чего прервали неудачную серию ничьей в домашнем матче с «Уфой» (0:0).