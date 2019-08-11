«ПСЖ» не получил ни одного предложения по трансферу Неймара

«Пари Сен-Жермен» не получил ни одного предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает RMC Sport.



Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявлял, что клуб продвинулся в переговорах о будущем Неймара, однако не стал уточнять, какие именно переговоры имел в виду.



Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Также сообщалось, что приобрести 27-летнего бразильского футболиста может мадридский «Реал».



В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Леонардо: переговоры по Неймару продвинулись