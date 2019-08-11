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«Локомотив» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 16:30

«Локомотив» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров(Невинномысск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).

Московский «Локомотив» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (7) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах. В прошлом туре «железнодорожники» обыграли «Крылья Советов» (2:1), а «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

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