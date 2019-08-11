«Локомотив» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 16:30

Сегодня, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров(Невинномысск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).
Московский «Локомотив» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (7) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах. В прошлом туре «железнодорожники» обыграли «Крылья Советов» (2:1), а «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).
- 11 августа 2019
-
13:30
-
13:21
-
13:19
-
13:15
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:27
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:49
-
11:44
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:26
-
10:03
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:34
-
09:27
-
09:17
-
09:14
-
09:00
-
08:54
-
08:26
-
08:01
-
07:38
-
07:23