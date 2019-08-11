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«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 18:30

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 18:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, прямая видеотрансляция начнётся в 18:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Ли Мэйсон.

В прошлом сезоне «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» занял 5-е место в таблице чемпионата Англии о итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Полное расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».

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