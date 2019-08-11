Вингер «Барселоны» Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит выступать за каталонский клуб. Сине-гранатовые были готовы продать бразильца этим летом, но после закрытия трансферного окна в Англии решили, что он останется, сообщает Marca.
В услугах Коутиньо были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако стороны в итоге не сумели согласовать сделку.
«Барселона» хотела расстаться с Филиппе из-за не неубедительной игры вингера, а также из-за его зарплаты, которая является одной из самых высоких в клубе. Продажа 27-летнего футболиста увеличила бы шансы сине-гранатовых на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
По информации издания, Коутиньо покинет «Барселону», только если будет включён в сделку по Неймару. «ПСЖ» заинтересован в игроке, но каталонцам не хватает денежных средств, чтобы оформить трансфер. Кроме того, парижане предпочитают продать Неймара в другой клуб.
- 11 августа 2019
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