Лэмпард: мне бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от нового сезона.
«Я не верю в возвращение в прошлое, потому что всё меняется. Для меня бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех. Я не возлагаю надежд на то, что уже произошло.
Когда игроки идут по коридору, они должны смотреть на их фотографии с трофеями и вдохновляться, но я не думаю, что на этом нужно акцентировать внимание. Мы другая команда, и я теперь её главный тренер», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Сегодня, 11 августа, «Челси» проведёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«МЮ» опубликовал проморолик к матчу с «Челси». Он посвящён Сульшеру и Лэмпарду
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