Лэмпард: мне бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от нового сезона.



«Я не верю в возвращение в прошлое, потому что всё меняется. Для меня бессмысленно ждать таких игроков, как Дрогба, Терри и Чех. Я не возлагаю надежд на то, что уже произошло.



Когда игроки идут по коридору, они должны смотреть на их фотографии с трофеями и вдохновляться, но я не думаю, что на этом нужно акцентировать внимание. Мы другая команда, и я теперь её главный тренер», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.



Сегодня, 11 августа, «Челси» проведёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«МЮ» опубликовал проморолик к матчу с «Челси». Он посвящён Сульшеру и Лэмпарду