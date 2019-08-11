«Локомотив» — «Урал»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Урала» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.
Встреча состоится сегодня, 11 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».
- 11 августа 2019
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:13
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:30
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:35
-
14:12
-
13:59
-
13:30
-
13:21
-
13:19
-
13:15
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:27
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:49
-
11:44
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:36