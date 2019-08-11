ЦСКА — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 19:00
Сегодня, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Сочи». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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