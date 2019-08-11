«Арсенал» одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв «Уфу»

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Уфу». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал защитник «Арсенала» Виктор Альварес, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Горан Чаушич.
«Арсенал» одержал вторую подряд победу в чемпионате России. В прошлом туре «оружейники» на выезде со счётом 1:0 обыграли «Тамбов». Для «Уфы» это поражение стало первым за последние три матча. Ранее команда Вадима Евсеева в гостях сыграла вничью с «Сочи» (0:0) и одержала победу в домашней встрече с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
«Арсенал», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (4) — 13-е.
- 11 августа 2019
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