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«Арсенал» одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв «Уфу»

«Арсенал» одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв «Уфу»
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Уфу». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Арсенала» Виктор Альварес, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Горан Чаушич.

«Арсенал» одержал вторую подряд победу в чемпионате России. В прошлом туре «оружейники» на выезде со счётом 1:0 обыграли «Тамбов». Для «Уфы» это поражение стало первым за последние три матча. Ранее команда Вадима Евсеева в гостях сыграла вничью с «Сочи» (0:0) и одержала победу в домашней встрече с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«Арсенал», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (4) — 13-е.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 – Альварес – 28
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