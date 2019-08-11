«Локомотив» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 16:30
Сегодня, 11 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли ассистентов выступят Владислав Назаров и Андрей Веретешкин. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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